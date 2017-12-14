Саакашвили заявил, что его арест в Украине – это совместная операция ФСБ и СБУ

Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что дело против него и его арест в Украине – это совместная операция ФСБ РФ и Службы безопасности Украины, что практически подтвердил президент России Владимир Путин.

"Ну не может Путин меня никак забыть! А вам не кажется неслучайным, что его тезисы полностью совпадают с мыслями и терминологией Банковой? Я уверен, что "дело" против меня и мой арест - это совместная операция ФСБ и СБУ. Поверьте мне, у меня достаточно опыта для того, чтобы не делать таких заявлений просто на воздух, а Путин это сегодня практически подтвердил", - написал М.Саакашвили на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Лидер партии "Рух новых сил" подчеркнул, что В.Путина устраивает существующая в Украине ситуация, и он не хочет ее менять. "А меня он ненавидит и боится, как черт ладана", - добавил политик.

По информации российских СМИ, ранее в этот день президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции назвал действия М.Саакашвили в Украине плевком в лицо украинского и грузинского народов.

"Я считаю, что то, что делает Саакашвили, это плевок в лицо грузинского народа и плевок в лицо украинского народа. Как вы это терпите до сих пор?" - сказал В.Путин.

По словам президента РФ, М.Саакашвили ранее был президентом грузинского независимого государства, "теперь носится там (в Украине) по площадям и кричит на весь мир: "Я украинец".