Садового вызвали на допрос в СБУ

Городской голова Львова Андрей Садовый в понедельник, 4 декабря, был вызван на допрос в управление Службы безопасности Украины из-за карты с "народными республиками Донецка и Луганска" на Львовском форуме по безопасности.

"Я, например, должен сегодня в 15:00 идти в СБУ, потому что вызывают меня в качестве свидетеля по этому форуму. СБУ вместо того, чтобы заниматься террористами, будут общаться. Хотя я в это время должен был быть во Львовской политехнике, потому что приезжает руководитель ЮНЕСКО, который будет получать статус почетного профессора в Политехе", – отметил А.Садовый во время встречи с активистами, передает пресс-центр горсовета в понедельник.

Мэр Львова отметил, что вызван на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

А.Садовый объяснил, откуда появилась карта для демонстрации на Львовском форуме по безопасности.

"Вас, наверное, смутила карта, которая была во время первой панели. Это карта, которая была размещена на европейском сайте, и она была как иллюстрация к российской оккупации территорий по Европе. Там были показаны оккупированные территории в Молдове, в Грузии, в том числе в Украине. Было показано, что в оккупации находится Крым и в оккупации находится часть Донецкой и Луганской областей. Я просмотрел эту статью. Она в принципе объективна. Моя позиция четкая и однозначная – Донецкая и часть Луганской областей находятся в оккупации. Я думаю, что мы с вами здесь едины. Просто беда в том, что кто-то попробовал подать определенную информацию под определенными акцентами, что есть неправда", – заверил мэр.

Как сообщалось, 30 ноября – 1 декабря во Львове проходил Львовский форум безопасности, организаторами которого были Институт просвещения, Львовский горсовет, Институт города и Украинский католический университет.

1 декабря Управление Службы безопасности Украины во Львовской области зарегистрировало уголовное производство по факту демонстрации на Львовском форуме безопасности карты, на которой временно оккупированные территории Украины были обозначены на английском языке как "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика", сообщает пресс-служба управления СБУ во Львовской области.

Как указано в сообщении СБУ, уголовное производство открыто по признакам ч.1 ст.110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Основанием для открытия уголовного производства стало заявление главы Львовской обладминистрации Олега Синютки, который присутствовал на открытии форума и после демонстрации карты с упомянутыми надписями заявил, что такая демонстрация недопустима и этот факт должна расследовать СБУ. "СБУ должна дать очень четкую оценку, потому что, по моему мнению, это посягательство на суверенитет и территориальную целостность нашего государства", - отметил он.