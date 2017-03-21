Садовый призывает Гройсмана помочь с вывозом отходов из Львова до начала рекультивации местной свалки

Городской голова Львова Андрей Садовый обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсмана с просьбой помочь в решении проблемы с вывозом бытовых отходов со Львова до начала рекультивации имеющейся свалки и строительства мусороперерабатывающего завода.

"Я прошу вас, господин премьер-министр, в продолжение нашего вчерашнего разговора принять соответствующее решение, чтобы Львов получил помощь... чтобы мы имели возможность до начала рекультивации нормально вывозить отходы", - сказал он в ходе рабочего совещания премьера с городскими, поселковыми и сельскими головами в рамках заседания правления Ассоциации городов Украины в Киеве во вторник.

Мэр Львова отметил, что получил письмо от Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпотребслужбы) с рекомендациями закрыть школы города из-за переполненности площадок для сбора мусора.

По его словам, 17 марта городом было подписано соглашение с французской компанией, которая получила от правительства Франции поддержку для проведения рекультивации имеющегося полигона для вывоза бытовых отходов.

Также А.Садовый отметил, что французская компания готова взять на себя разработку проектной документации для постройки совместно с Европейским инвестиционным банком завода по переработке бытовых отходов.