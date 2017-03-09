Сакварелидзе убежден, что арестованный Насиров может дать показания против целого ряда высокопоставленных украинских чиновников и политиков

Бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе убежден, что арестованный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров может дать показания против целого ряда высокопоставленных украинских чиновников и политиков.

"Мы хотим довести дело Насирова до конца и не позволим этому цирку развалить его. Это не просто банальное дело о коррупции высокопоставленного чиновника. Насиров – основной свидетель будущих дел против президента Украины Петра Порошенко, смотрящего от БПП нардепа Игоря Кононенко, экс-премьер-министра Арсения Яценюка, нардепа Виталия Хомутынника и бизнесмена Рината Ахметова. Насиров для них – золотая рыбка, за которую они держатся зубами", – заявил Д.Сакварелидзе изданию "ГОРДОН".

По мнению экс-замгенпрокурора, Р.Насиров является символом кланового "договорняка" в Украине.

Д.Сакварелидзе утверждает, что обвинения беглого нардепа из группы "Воля народа" Александра Онищенко в адрес П.Порошенко нельзя даже сравнивать с теми показаниями, которые может дать Р.Насиров. "По сравнению с показаниями, которые против Порошенко может дать Насиров, "пленки" Онищенко покажутся детским лепетом", – заявил экс-замгенпрокурора.