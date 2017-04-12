Самыми прозрачными городами Украины названы Кропивницкий, Киев и Ивано-Франковск – исследование Transparency International

Самыми прозрачными городами в Украине являются Кропивницкий (бывший Кировоград), Киев и Ивано-Франковск, свидетельствуют результаты исследования Transparency International Ukraine.

Согласно данным пилотного анализа прозрачности и открытости городов, Кропивницкий получил 54,9 балла из 100, Киев – 54,45, а Ивано-Франковск – 54,3. "В пятерку лидеров также вошли Николаев и Львов с 50,1 и 48,1 балла соответственно," – говорится в результатах исследования.

Кропивницкий, согласно анализу, стал лидером в списке из-за доступности и структурированности информации на официальном сайте горсовета, который является удобным для читателей.

Эксперты проанализировали 25 областных центров, а также Мариуполь (Донецкая обл.), Северодонецк (Луганская обл.) и Белую Церковь (Киевская обл.). Принимался во внимание 91 показатель, который характеризирует 13 сфер и отраслей, в том числе работу местной власти, доступ и участие в закупках, данные о жилищной политике, бюджете и контрактах, социальных услугах, кадровые вопросы, образование.

"На сегодняшний день в Украине происходит процесс децентрализации. Все больше финансовых ресурсов идет в регионы. Если не увеличить уровень подотчетности на локальном уровне, существуют большие риски увеличения там коррупции. Поэтому с помощью общественной инициативы мы надеемся существенно увеличить прозрачность городов", - отметила руководитель проекта "Развитие прозрачности в городах Украины" Екатерина Цибенко.

В Transparency International Ukraine ожидают, что результаты этого исследования станут важным инструментом для городских советов в вопросе повышения их прозрачности.