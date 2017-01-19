Санкции против России должны сохраняться пока не прекратится вторжение в Украину - Обама

Санкции против России должны сохраняться пока не прекратится вторжение в Украину. Об этом заявил президент США Барак Обама в ходе последней пресс-конференции на посту главы США. "Я думаю, что это в интересах США и всего мира, чтобы у нас были конструктивные отношения с Россией. Это была моя позиция в течение всего моего президентского срока. И все время мы старались помочь России в этом. После того, как Путин стал снова президентом, риторика, что Америка якобы пытается ослабить Россию усложнила наши отношения. А также аннексия Крыма и вторжение в Украину", - заявил Обама. Он также отметил, что США ввели санкции против России из-за того, что РФ нарушила суверенитет Украины. "Мы наложили санкции потому что Россия нарушила суверенитет Украины и продолжает вторжение в страну. Как только Россия прекратит это делать и нарушать все нормы международного права - мы снимем санкции", - пояснил он. При этом глава США отметил, что позиция США должна оставаться прежней - большие страны не могут захватывать когда им хочется страны поменьше. "Причины санкций именно в том, что Россия сделала с Украиной. И позиция США должна оставаться такой: большие страны не могут захватывать когда им хочется страны поменьше. Мы должны придерживаться позиций демократии, прав человека и международного права. Мы - самая большая и сильная демократия в мире, поэтому мы должны задавать тон", - заявил он.

