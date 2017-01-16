Санкции против России должны сохраняться, пока она не вернет Крым Украине - Байден

2017-01-16 13:34

Санкции против Российской Федерации должны сохраняться до выполнения минских договоренностей и возвращения Украине оккупированного Крыма. Об этом сегодня на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко заявил вице-президент США Джозеф Байден, передает РБК-Украина.  "Вместе с нашими партнерами из Евросоюза и "Большой семерки" мы дали понять, что санкции должны продолжаться, пока Россия полностью, подчеркиваю, полностью, не выполнит свои обязательства по минским договоренностям... Санкции против России, связанные с Крымом, должны сохраняться пока Россия не вернет Крым Украине", - заявил он. 
 

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