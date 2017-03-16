Санкции за Крым останутся в силе, пока его не вернут Украине – госдеп США

США не признают итоги "референдума" в Крыму 2014 года давности и обвиняют российские власти в нарушениях прав жителей полуострова, заявил и.о. официального представителя госдепартамента США Марк Тонер.

В заявлении М.Тонера говорится, что "США не признают за Россией "референдума" 16 марта 2014 года, ни его попытки аннексии Крыма и продолжающееся нарушение международного права".

"В России организовали нелегитимный референдум, на котором жители Крыма были вынуждены голосовать, а вооруженные до зубов иностранные войска оккупировали их земли", - заявил представитель госдепартамента.

"За последние три года российские оккупационные "власти" в Крыму вовлечены в кампании по подавлению инакомыслия. Наблюдатели по правам человека зафиксировали насильственные исчезновения, внесудебные казни, пытки и карательные психиатрические госпитализации", - утверждают в госдепартаменте.

"Крымские татары, этнические украинцы, проукраинские активисты и независимые журналисты подвергаются судебному преследованию по политическим мотивам и репрессиям", - заявили в госдепартаменте.

Госдеп призвал Россию "прекратить попытки подавить свободу выражения мнений, мирных собраний, общественных организаций и религии".

"Наши санкции, связанные с Крымом, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине", - заявил М.Тонер.