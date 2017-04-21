САП будет просить суд об аресте экс-нардепа Мартыненко на 60 суток с альтернативой залога в 300 млн грн

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) намерена ходатайствовать об избрании задержанному бывшему народному депутату из фракции "Народный фронт" Николаю Мартыненко меры пресечения в виде ареста на два месяца с альтернативой залога в сумме 300 млн грн, сообщил руководитель САП Назар Холодницкий.

"Позиция прокуратуры следующая: будем просить суд об избрании меры пресечения - содержание под стражей сроком 60 суток с альтернативой внесения залога в сумме 300 млн грн. Почему 300 млн, потому что мы оцениваем роль каждого из соучастников в указанной схеме", - сказал Н.Холодницкий на брифинге в пятницу утром в Киеве.

По его словам, суд может начаться после 12:00 в пятницу, поскольку стороне защиты нужно ознакомиться с материалами о подозрении.

Как сообщалось, Н.Мартыненко в четверг был доставлен в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) для проведения процессуальных и следственных действий. САП согласовала сообщение о подозрении экс-нардепу, которым была совершена растрата средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" в размере $17,28 млн, позже следователи НАБУ вручили ему сообщение о подозрении.

Сам Н.Мартыненко заявил, что обвинения против него сфальсифицированы по указанию директора НАБУ Артема Сытника с целью пиара и отвлечения внимания от провалов бюро.

Спикер НАБУ Оксана Митницкая сообщила, что меру пресечения Н.Мартыненко будет избирать Соломенский районный суд города Киева в пятницу.