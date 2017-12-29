САП сняла обвинения с Довгого по результатам допроса 41 свидетеля, дело об отчуждении земли на Жуковом острове не закрыто

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) приняла решение о закрытии производства лишь в отношении народного депутата из группы "Воля народа" Олеся Довгого, а не уголовного производства о незаконном отводе земельных участков сессией Киевского городского совета 1 октября 2007 года.

Как сообщается на странице САП в соцсети Facebook в четверг, это "позволяет привлечь к ответственности всех виновных лиц при наличии доказательств и законных оснований".

"Решение о закрытии уголовного производства принято по результатам допросов 41 свидетеля, в том числе 35 депутатов Киевсовета, во время которых не получены доказательства о склонении, давлении или указаний со стороны О.Довгого относительно результатов голосования за выделение земельных участков. Большинство депутатов не вспоминает события пленарного заседания 01.10.2007. Учитывая изложенное, принято законное решение о закрытии уголовного производства в связи с тем, что не установлены достаточные доказательства для доказательства виновности лица в суде и исчерпаны возможности их получить", - говорится в сообщении.

В САП называют заявление Ю.Луценко, заявившего ранее о неприемлемости закрытия производства в отношении О.Довгого, "преждевременным и излишне эмоциональным". "Считаем неприемлемым подобное высказывание относительно уголовного преследования лица в социальных сетях, а не в формате принятия процессуального решения в производстве", - отмечается в заявлении.

Как сообщалось, 28 декабря стало известно, что САП 22 декабря закрыла уголовное производство в отношении О.Довгого в связи с тем, что следствие исчерпало возможности доказать его вину.

Верховная Рада 11 июля 2017 года удовлетворила представление генпрокурора Ю.Луценко о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности О.Довгого. В своем заключительном слове перед голосованием О.Довгий просил коллег снять с него депутатскую неприкосновенность.

Однако в августе директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник сообщил, что пока подозрение О.Довгому не согласовано.

Генпрокурор 22 сентября сообщил, что подписал уведомление о подозрении О.Довгому, которому, по его словам, инкриминируют вынесение земельных вопросов на рассмотрение Киевского городского совета с грубым нарушением регламента - злоупотребление служебным положением на должности секретаря Киевсовета, что привело к выведению в 2005 году земель заказника "Жуков остров" из собственности громады Киева площадью около 100 га стоимостью более 81 млн грн. Генпрокурор заявил о намерениях привлечь О.Довгого к уголовной ответственности по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Однако 12 декабря СМИ со ссылкой на источники в прокуратуре сообщили, что Генпрокуратура направила в САП письмо, в котором указывалось, что в деле О.Довгого "нет состава преступления".

В ответ на это в Генеральной прокуратуре Украины сообщили, что направили в САП "существенные замечания к подготовленному подозрению народному депутату Украины О.Довгому". В частности письме отмечалось о необходимости устранения ряда неточностей и ошибок в тексте подозрения, а само подозрение должно быть доработано.

Ю.Луценко заявил, что решение САП о закрытии уголовного производства против О.Довгого "вызывает и удивление и возмущение". По его словам, доказательства по делу О.Довгого есть.

Кроме того, генпрокурор сообщил, что "сегодня прокуратура Киева зарегистрировала производство по факту растраты имущества в особо крупных размерах (ст.191 УК) при отчуждении более 1 тыс. гектаров столичной земли на острове Жуков через так называемые кооперативы". "Срок давности по этой статье УК - 15 лет", - добавил он.