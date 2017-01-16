Народный депутат Украины Надежда Савченко опубликовала обновленные списки пленных украинцев и россиян. Соответствующий перечень нардеп разместила на своей странице в Facebook. Так, Савченко опубликовала списки украинцев, находящихся в плену на оккупированных территориях Донбасса. "Откорректированные по состоянию на 16 января 2017. Проверяйте. Голубой цвет - уволеные. Красный цвет - погибшие", - написала она.

Кроме того, Савченко опубликовала списки россиян, среди которых как кадровые военные РФ, так и лица, которые имеют российское гражданство но уроженцы Украины, или украинцы, которые сбежали в Россию по программе "переселение соотечественников" и хотели получить российское гражданство, а также те, кто содержится в Украине в СИЗО. "Откорректированы по состоянию на 16 января 2017. Оранжевый цвет - те, кого приглашает ДНР. Желтый цвет - те, кого приглашает ЛНР. Голубой цвет - освобожденные. Красный цвет - погибшие", - говорится в сообщении.

