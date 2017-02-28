Народный депутат Надежда Савченко подтвердила, что ее поездка в ДНР санкционировалась в Москве. Об этом она заявила во время брифинга в среду, 27 февраля. "Конечно, на это давала разрешение Москва, конечно охрану там организовывала ДНР, но мне абсолютно все равно, как это происходит, если мы делаем то, что нужно" - сказала Савченко. Она обвинила власти в бездействии. "Повесили всех собак на меня, на Медведчука... Ну хорошо, если он один виноват, то делайте тогда что-то вы", - добавила Савченко.

