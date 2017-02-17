СБУ накрыла организованную гражданином РФ мощную нарколабораторию и изъяла метадона на 30млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность мощной нарколаборатории, организованной гражданином Российской Федерации.

"Правоохранители установили, что наркодельцы подпольно изготавливали препарат "метадон" и наладили разветвленную сеть его сбыта на территории Киевской и Одесской областей", - говорится в обнародованном в пятницу сообщении пресс-центра СБ Украины.

В рамках уголовного производства сотрудники спецслужбы провели ряд обысков по месту жительства участников группировки в Киеве, Киевской и Одесской областях. Оперативники СБ Украины обнаружили подпольную нарколабораторию в арендованном частном доме в Одесской области, которая была оснащена оборудованием для полного цикла производства метадона.

"Правоохранители изъяли почти двенадцать килограммов готового наркотика, шестьдесят шесть килограммов прекурсоров, более пятисот литров химических соединений и реактивов, используемых для изготовления наркотика. По заключению экспертов, стоимость изъятого метадона на "черном рынке" составляет почти тридцать миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Во время обыска в Киеве по месту жительства организатора наркобизнеса правоохранители также изъяли два боевых пистолета, более двухсот патронов к ним и три глушителя.

Открыто уголовное производство по ст.263 Уголовного кодекса Украины. Гражданина России и его сообщник задержан согласно ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.