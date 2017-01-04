СБУ официально просит МИД запретить Ле Пен въезд в Украину

Служба безопасности Украины направила в МИД письмо с запросом на запрет въезда в Украину кандидату в президенты Франции, лидеру партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

"3 января СБУ направила письмо в МИД. Я думаю, что, возможно, даже сегодня уже будет положительный ответ и наша инициатива будет поддержана, что госпоже Ле Пен необходимо запретить въезд на территорию нашего государства", - заявил Ткачук.

Он добавил, что хотя Ле Пен и не является представителем официальной власти Французской Республики, однако ее высказывания о Крыме должны иметь последствия.

По словам Ткачука, это уже "не первый случай, когда иностранные политики позволяют себе определенные действия или высказывания, которые, по нашему мнению, противоречат интересам нашего государства".

Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что Российская Федерация не аннексировала Крым, а так называемый референдум был абсолютно законным.

Во вторник, 3 января, Александр Ткачук заявил, что СБУ может добиться запрета на въезд Ле Пен на территорию Украины.