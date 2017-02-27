СБУ отменила разрешение на пересечение линии соприкосновения Рубану

Служба безопасности Украины отменила разрешение на пересечение линии соприкосновения на Донбассе руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану.

"СБУ отменила разрешение на пересечение линии соприкосновения гражданину Рубану В.В.", - написала спикер СБУ Елена Гитлянская на странице в Фейсбуке в понедельник.

Как сообщалось, 24 февраля народный депутат Украины Надежда Савченко и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" В.Рубан прибыли в Донецк, а затем в исправительную колонию в Макеевке, где содержатся украинские пленные.

СБУ в этот понедельник опрашивала В.Рубана в Донецкой области в связи с фактом нарушения ним установленного порядка пересечения линии разграничения, в ближайшее время СБУ намерена опросить и нардепа Н.Савченко.

Е.Гитлянская сообщала, что изучается вопрос возможности отмены разрешения на пересечение линии соприкосновения В.Рубану.