СБУ отменила запрет на въезд в Украину мэру польского Перемышля

Служба безопасности Украины (СБУ) отменила решение о запрете на въезд в Украину на пять лет мэру польского Перемышля Роберта Хомы, сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Украинская сторона положительно восприняла оценку мэра Перемышля, которую он публично дал антиукраинским маршам в городе. Именно поэтому Служба приняла ответственное решение об отмене запрета на въезд в Украину мэру польского города Перемышля Роберту Хоме", - написала она на странице в "Фейсбуке" в пятницу.

Е.Гитлянская пояснила, что решение о запрете или отмене запрета на въезд в Украину какого-либо лица принимается "на основе комбинации безопасности и международных факторов".

"Именно под этим углом Служба безопасности Украины анализирует ситуацию в отношении лиц, которым запрещается въезд в нашу страну, и находится в постоянном контакте с Министерством иностранных дел Украины", - добавила она.

Спикер СБУ также отметила, что в спецслужбе осознают: запрет въезда мэру Перемышля активно пыталась использовать "третья" сторона для внесения раскола в отношения между Украиной и Польшей.

"Уверены, что эта ситуация не помешает развитию двусторонних отношений с братским польским народом", - подытожила она.

Как сообщалось, СБУ запретила Р.Хоме въезд на территорию Украины летом 2016 года "в интересах обеспечения безопасности нашего государства", но СМИ об этом стало известно лишь 17 января 2017 года, когда Р.Хома не смог пересечь польско-украинскую границу, когда ехал в Украину по приглашению украинской стороны.

По информации СМИ, в июне 2016 г. произошло нападение на мирную украинскую процессию, и был отменен праздник Ивана Купала в Перемышле. Р.Хома сначала назвал нападение на процессию "недопустимым", однако потребовал от местных украинцев занять четкую позицию "по случаям героизации ОУН-УПА и событий нашей общей истории, как Волынская трагедия, поскольку это темы, которых избежать не удастся".