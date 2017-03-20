СБУ подготовила документ о запрете въезда в Украину российской участнице Евровидения Самойловой

Служба безопасности Украины подготовила решение о запрете на въезд в страну незаконно посетившей оккупированный РФ Крым российской исполнительнице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе Евровидение-2017, который пройдет в мае в Киеве.

"На эту минуту решение о ее запрете въезда еще не принято, но, открою тайну – соответствующий документ уже подготовлен", - сказал глава СБ Украины Василий Грицак журналистам в понедельник в Киеве, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщалось, Россию на Евровидении-2017 будет представлять Ю.Самойлова с песней "Flame is Burning". Она с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.

Служба безопасности Украины сообщила, что проверит достоверность информации о возможных визитах Ю.Самойловой в Крым, и после этого примет решение относительно ее допуска на украинскую территорию.

Государственный секретарь Министерства информационной политики Артем Биденко заявил, что министерство изучает информацию относительно возможного выступления Ю.Самойловой в Крыму. Он отметил, что Мининформполитики не будет обращаться к Службе безопасности Украины с просьбой об изучении ситуации, поскольку СБУ уже в курсе и изучает ситуацию.

Народный депутат Украины (фракция "Народный фронт"), советник министра внутренних дел Антон Геращенко выразил мнение, что украинская сторона может позволить представительнице России Ю.Самойловой прибыть в Украину, но за посещение оккупированного Крыма ей придется ответить согласно украинскому законодательству. Он привел выдержки из законодательства Украины, определяющие такую процедуру.

14 марта исполнительный директор конкурса "Евровидение" Йон Ола Санд заявил, что в вопросе участия российской исполнительницы Юлии Самойловой решение должны принимать украинские власти.

Ранее глава СБУ выразил убеждение, что отправляя на песенный конкурс Ю.Самойлову, власти РФ решили проверить реакцию украинской стороны, и заверил, что "реакция СБУ обязательно будет", но хотел бы, чтобы была реакция не только спецслужбы: "Мы хотели бы также услышать выводы по этому вопросу организаторов Евровидения, Министерства культуры, других соответствующих ведомств".

В понедельник, 20 марта В.Грицак сообщил, что СБУ в ближайшее время примет решение относительно запрета на въезд в страну Ю.Самойловой. При этом он высказал свою позицию относительно того, что российской певице нужно запретить въезд на территорию Украины: "Я считаю, что закон должен быть один для всех, поскольку этот человек нарушил закон".

В.Грицак добавил, что речь идет об антиукраинских высказываниях российской певицы в соцсетях. "Поэтому, как по мне, ей нужно закрыть въезд в Украину", - сказал он.