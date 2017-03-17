СБУ проверяет информацию о подстрекательстве Савченко военных ВСУ к протесту

Служба безопасности Украины проверяет информацию о подстрекательстве внефракционным народным депутатом Украины Надеждой Савченко военнослужащих Вооруженных сил Украины к акциям неповиновения, заявил глава СБУ Василий Грицак.

"По поводу ее намерений подстрекать военнослужащих ВС Украины к акции неповиновения, протестов, информация проверяется",- заявил В.Грицак журналистам в пятницу в Киеве.

При этом он напомнил, что относительно поездки Н.Савченко в зону проведения АТО на неподконтрольную Украине территорию, СБУ уже приглашала депутата на разговор.

"Провели ее допрос в рамках уголовного производства"… На большинство вопросов, которые задавал следователь, она, ссылаясь на ст. 63 Конституции, она отказалась отвечать, но в то же время подтвердила факты, обнародованные в СМИ, об участии в стрельбах вместе с участниками незаконных вооруженных формирований",- отметил глава СБУ.

Как сообщалось, 24 февраля 2017 года Н.Савченко и руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан прибыли в Донецк, а затем в исправительную колонию в Макеевке, где содержатся украинские пленные.

Между тем в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили о намерении провести разговор с Н.Савченко на предмет ее посещения украинских военнопленных в Донецке, а также проверить информацию депутата Верховной Рады Татьяны Рычковой о том, что Н.Савченко "подстрекала действующих украинских военнослужащих к свержению власти".

"Специально за народными депутатами мы не следим, но, получив информацию от народного депутата Рычковой, мы будем обязательно проверять эти данные, даже не ожидая официального обращения госпожи Рычковой", - сказал руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

10 марта Н.Савченко дала показания Службе безопасности Украины относительно своей поездки на неподконтрольную Киеву территорию в Донецк.