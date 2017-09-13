СБУ проводит обыски у главы киевской областной ячейки "Батькивщины"

Служба безопасности Украины проводит следственные действия в доме у председателя Киевской областной партийной организации ВО "Батькивщина" Константина Бондарева.

"Проводятся следственные действия в рамках уголовного производства по ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество)", - сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

В свою очередь пресс-служба "Батькивщины" сообщает, что в среду около 30 человек в камуфляжной форме с нашивками "СБУ" ворвались в дом К.Бондарева под Вышгородом (Киевская обл.). Политика пустили внутрь, но проход адвокатам заблокирован.

На место события прибыл народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Власенко, который выяснил, что представители Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области проводят в доме обыск, причем с грубым нарушением законодательства, поскольку на месте события не присутствуют адвокаты К.Бондарева. По его словам, это уже второй обыск у руководителя облорганизации партии за три дня.

В партии связывают обыск с давлением на оппозицию и, в частности, последними решениями Киевского областного совета, который возглавляет представитель "Батькивщины" Анна Старикова. "Батькивщина" обратилась в СБУ с просьбой прояснить ситуацию.