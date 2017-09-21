СБУ вызывает Медведчука на допрос

Служба безопасности Украины вызывает лидера ОО "Украинский выбор" Виктора Медведчука на допрос. Об этом сегодня журналистам сообщил руководитель главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук. "Конечно, мы хотим заслушать господина Медведчука. Пользуясь случаем, через средства массовой информации приглашаю его к нам. Мы его уже приглашали, но он пока не явился", - заявил Остафийчук.

Ранее сообщалось, что СБУ сегодня допросила экс-главу ведомства Валентина Наливайченко по фактам незаконного пересечения границы экс-чиновниками в течение 2014-2015 годов. Так, СБУ расследует факты содействия сотрудниками правоохранительных органов бывшим чиновникам и руководителям правоохранительных органов в незаконном пересечении границы Украины в течение 2014-2015 годов. "Установлено, что в 2014-2015 годах сотрудники СБУ организовали незаконное пересечение государственной границы Украины одним из бывших руководителей СБУ, который вместе с лидером ОО "Украинский выбор" Викторам Медведчуком сделал несколько вылетов в Российскую Федерацию без прохождения пограничного и таможенного контроля", - сообщали в пресс-службе СБУ.

