СБУ задержала подозреваемую в убийстве полковника Хараберюша - Грицак

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала подозреваемую в убийстве полковника Александра Хараберюша. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина. "Преступление против полковника Хараберюша раскрыто... По данному факту расследовалось производство по ч. 3 ст. 258 (теракт). Подозреваемого человека вывели на контролируемую территорию и задержали в Одессе", - сказал Грицак. По его словам, этот человек входит в "Центр спецопераци под эгидой МГБ ДНР". "Центр координируется и финансируется спецслужбами РФ", - добавил Грицак.

Полковник СБУ Хараберюш погиб в результате взрыва автомобиля в городе Мариуполь Донецкой области 31 марта. У погибшего полковника осталось двое детей. По информации журналиста Юрия Бутусова, Хараберюш участвовал в захвате диверсионной группы "Мангуст", которая спровоцировала массовые беспорядки в городе 9 мая 2014 года.

