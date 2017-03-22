СБУ запретила въезд на территорию Украины российской участнице Евровидения

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд на территорию Украины участнице Евровидения от Российской Федерации Юлии Самойловой. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в Facebook. "Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года. Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины", - написала она.

Служба безопасности Украины подготовила решение о запрете на въезд в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой, которая незаконно посещала оккупированный Россией Крым. Кроме того, советник главы Министерства внутренних дел Украины Зорян Шкиряк высказывался против выступления российской певицы Юлии Самойловой на Евровидении 2017 в Киеве. По его словам, выбор этой певицы - это политическая провокация российской стороны. Шкиряк также подчеркнул, что из-за ее антиукраинской позиции по Крыму, ей нужно запретить въезд в Украину.

