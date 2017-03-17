Сценарий интеграции ДНР и ЛНР в состав России не рассматривается – Песков

В Кремле заявляют, что не рассматривают сценария по интеграции ДНР и ЛНР в состав Российской Федерации.

"Таких сценариев, каких-то писанных, нет", - сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что идут разные дискуссии. Вы знаете настрой, который неоднократно озвучивали представители Донбасса. Но никаких писанных сценариев на этот счет нет", - подчеркнул пресс-секретарь.

Именно поэтому, по его словам, в России "внимательно наблюдают за тем, как страна (Украина) сознательно отторгает от себя огромный регион".

"Это беспрецедентная ситуация, когда сама страна отторгает от себя регионы, сознательно подрывает свою территориальную целостность", - сказал Д. Песков.

Вместе с тем, отметил он, "это не значит, что миллионы людей должны существовать без какой-либо помощи". "В данном случае Россия не может оставить их (жителей Донбасса - ИФ) без гуманитарной помощи, без гуманитарного содействия", - подчеркнул пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос журналистов, не собираются ли в Москве отказываться от признания паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР, и не считают ли, что настало время для этого, Д.Песков сказал: "Нет, не считают. Это мера действительно вынужденная, и Москва прежде всего руководствовалась гуманитарными соображениями".

Как отметил пресс-секретарь главы государства, "то, как развивается, к нашему сожалению, ситуация, демонстрирует правоту решений, которые принимались в этом русле".

"То, как страна решительно и последовательно отторгает от себя свои регионы, обрекая тем самым миллионы своих граждан на проживание без социального обеспечения, без банковского, медицинского обеспечения, без юридического и документального обеспечения, безусловно, является достаточно беспрецедентной ситуацией", - сказал Д.Песков.