СЦКК: Боевики минируют Донбасс боеприпасами российского производства

Российско-оккупационные войска продолжают нарушать Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права, незаконные вооруженные формирования ОРДЛО осуществляют меры по наращиванию старых и установке новых минных заграждений.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Отмечается, что в районе проведения АТО замечены кассетные боеприпасы российского производства (КПОМ-2) с противопехотными осколочными минами (ПОМ-2). Нанесенная на них маркировка четко указывает, что они были изготовлены в 1993 году на российском военном заводе.

Украинская сторона СЦКК в этой связи заявляет, что на территории Украины указанные мины никогда не производились и в Вооруженные силы не поставлялись, поэтому и не могли быть захваченными "трактористов" или "добытыми в шахтах Донбасса".

"Только звериной жестокостью и ненавистью к мирному населению можно объяснить использование боевиками НВФ ОРДЛО мин, которые не поддаются разминированию. Следует заметить, что на востоке Украины до начала российской интервенции не было ни одного арсенала с минными или другими инженерными средствами ВСУ. Поэтому можно с уверенностью сказать, что все мины, установленные оккупационно-террористическими войсками на востоке Украины, поступали исключительно с территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что такие действия НВФ ОРДЛО в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание соблюдать Минские договоренности, принятые на себя обязательства в рамках Трехсторонней контактной группы по выполнению "школьного" режима тишины по всей линии разграничения сторон и заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта.