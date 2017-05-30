Сенат Нидерландов поддержал Соглашение об ассоциации Украины с ЕС

Сенат Нидерландов сегодня, 30 мая, поддержал Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом (ЕС). Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент "Радио свобода" Рикард Йозвяк. "Сенат Нидерландов проголосовал за Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Исчезло последнее серьезное препятствие после 4 лет перипетий", - сообщил Йозвяк.

За ратификацию проголосовали 50 сенаторов, 25 - были против. По словам журналиста, ратификация состоится на саммите Украина-ЕС в июле. Отметим, что до сегодняшнего дня Нидерланды оставались единственной страной, которая не ратифицировала СА Украины с Евросоюзом. После голосования закон должен быть подписан королем и вступит в силу после публикации в Государственном журнале. В апреле 2016 года в Нидерландах состоялся референдум относительно ратификации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Около 61% населения страны высказались против ратификации СА, за проголосовали только 38%. Несмотря на результаты референдума ( он носил рекомендательный характер), большинство депутатов парламента Нидерландов (75 против 71) отклонили отмену соглашения Украина-ЕС. В феврале этого года нижняя палата парламента Нидерландов проголосовала за ратификацию соглашения. После голосования премьер-министр Марк Рютте заявил, что верхняя палата парламента также поддерживает Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Напомним, СА Украины с ЕС вступит в силу после ее ратификации всеми сторонами, в первый день второго месяца, наступающего после даты сдачи на хранение в Генеральный секретариат Совета Евросоюза последней ратификационной грамоты или последнего документа об утверждении.

