Сенаторы США предлагают наказать санкциями РФ не только за кибератаки, но и за действия в Сирии и Украине

Санкции могут коснуться инвестиций в энергетические проекты РФ

Предлагаемые группой американских сенаторов новые санкции в отношении РФ касаются не только кибератак, в которых Вашингтон обвиняет Москву, но и действий России в Сирии и Украине, сообщила газета "Вашингтон пост" во вторник.

По ее информации, проект, который позднее во вторник будет представлен в сенате, предусматривает введение санкций против любого, поддерживающего кибератаки против общественных и частных инфраструктур США.

Кроме того, сенаторы предлагают ввести ограничительные меры в отношении инвестиций в российские энергетические проекты, предусматриваются санкции за участие любых структур в операциях Минобороны РФ и российской разведки.

О каких именно операциях идет речь, газета не уточняет.

Помимо этого, предусматриваются санкции против РФ за нарушения прав человека.

Сенаторы настаивают на необходимости оказать помощь Европе в ведении контрпропаганды и продвижении демократии.

Законопроект о дополнительных санкциях разработан группой из 10 сенаторов, среди которых как демократы, так и республиканцы.

При этом, как отмечает "Вашингтон пост", большинство сенаторов-республиканцев на данном этапе не горит желанием принимать дополнительные ограничительные меры против России.

"Всем нужно остановиться, отдышаться и посмотреть, как развивается вся эта история (отношения с РФ). И только потом нам нужно будет разрабатывать конкретные планы", - сказал республиканец Джеймс Риш, являющийся членом сенатского комитета по иностранным делам.