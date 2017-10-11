Сенцов написал письмо из новой колонии

Украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в России к 20 годам колонии в России, этапируют в город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

Об этом он рассказал в письме челябинским правозащитникам Николаю и Татьяне Щур, сообщает в среду "Радио Свобода".

Отмечается, что письмо было написано 27 сентября из Кирова, где Сенцов находился, как он пишет, "проездом" из Якутии на Ямал .

По словам режиссера, за время этапа он побывал в нескольких "считающихся страшными" пенитенциарных учреждениях Иркутска, Омска и Кирова.

Никаких мер физического воздействия, а также унижения человеческого достоинства за время этапирования к нему не применяли.

О том, что Сенцова переводят из Якутии через Иркутск в другую колонию, стало известно в первой половине сентября.

Режиссер пишет, что за прошедшее с тех пор время он "смог посмотреть все большие реки России: Волгу, Каму, Обь, Енисей и Лену, даже краем видел Байкал из окошка воздушной тюрьмы".

"Теперь снова намереваюсь не только посмотреть Обь, но и временно поселиться где-то в районе ее впадения в одноименную Губу! :))). Название места - Лабытнанги (надеюсь, что правильно написал), это где-то рядом с Харпом, "Полярной совой" и полярными медведями. Гарантируют полярную ночь и северное сияние", - пишет Сенцов.

По его словам, "самочувствие нормальное, полет проходит благополучно".

Сенцов отмечает, что в Якутии не получал писем.

"Писал одно от себя, но, судя по всему, оно тоже не дошло. Якутия в этом плане какая-то черная дыра", - отмечает украинец.