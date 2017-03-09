Штаб блокады не намерен выполнять запрет Аброськина на ввоз оружия в Донецкую область

В "Штабе блокады торговли с оккупантами" заявили, что решение начальника ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина о запрете на ввоз на территорию области официально зарегистрированного оружия является незаконным, в связи с чем не намерены его выполнять.

"Ограничения прав граждан, введенные по желанию начальника Нацполиции в Донецкой области - являются незаконными, следовательно выполняться Штабом не будут", - говорится в заявлении Штаба, обнародованном на официальной странице в Фейсбук.

Поясняя свою позицию, в "Штабе блокады торговли с оккупантами" приводят содержание ст.19 Конституции Украины. "Правовой порядок в Украине основывается на принципах, согласно которым никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренных Конституцией и законами Украины".

Во вторник, 7 марта, полиция Донецкой области по распоряжению своего начальника В.Аброськина запретила ввоз на территорию области оружия, даже если есть разрешение на владение им.

"В то время, когда охота на Донетчине запрещена, вопрос, зачем люди везут оружие через блокпосты, остается открытым. Поэтому мною было принято решение при обнаружении у людей на блокпостах огнестрельного оружия просить их на время сдавать оружие в отделения полиции. В случае, если человек будет отказываться, запретить дальнейшее въезд. В зоне проведения АТО мы не можем позволить себе такую роскошь, чтобы люди разгуливали по улицам с оружием", - процитировал Отдел коммуникации полиции Донецкой области В.Аброськина.

В связи с этим распоряжением полиция Донецкой области призвала людей не провозить такие предметы, а граждан, которые все же решили проехать через блокпост с оружием, самостоятельно сдавать его в отделения полиции на срок, который человек находится на территории Донецкой области.