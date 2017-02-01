Штаб ВМСУ заявил об обстреле самолета российскими военными

Самолет Ан-26 Военно-морских сил Украины обстреляли сегодня в 10:20 над Одесским газовым месторождением в Черном море. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на штаб ВМС Украины.

"По самолету открыли огонь из стрелкового оружия с борта малого противолодочного корабля Черноморского флота Российской Федерации. Кроме того, Ан-26 сопровождала станция обнаружения зенитно-ракетного комплекса. С борта МПК применялись также сигнальные ракеты", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, самолет получил повреждения корпуса, экипаж не пострадал. Территория, над которой проходил полет, принадлежит Украине, оружия на борту Ан-26 не было.

Напомним, 16 января Украина подала иск против России в Международный суд ООН с целью привлечь РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины.