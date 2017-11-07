Шуфрича вызвали на допрос в ГПУ

Народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич вызвал на допрос в Генеральную прокуратуру 14 декабря в качестве свидетеля.

"Народному депутату Украины Шуфричу Н.И. необходимо прибыть 14.11.2017 в 15:30 часов в Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины в кабинет №411, расположенный в г.Киеве, ул.Борисоглебская, 18, для участия в допросе в качестве свидетеля в уголовном производстве №42014100000000209", - говорится в тексте повестки, опубликованной на официальном сайте Генпрокуратуры.

Начальник Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, в свою очередь, заявляет, что Н.Шуфрич вызыван на допрос по делу об угрозах со стороны бывшего первого заместителя Администрации президента Андрея Портнова в ардес экс-нардепа от "Партии регионов" Инне Богословской. "Дело по заявлению Богословской еще 2014 года об угрозах в ее адрес со стороны Портнова", - сказал он в комментарии "Украинской правде".

С.Горбатюк отметил, что причиной публикации повестки на сайте Генпрокуратуры является то, что Н.Шуфрич давно не являлся на допрос.

Как сообщается в реестре судебных решений, 18 февраля 2014 года на мобильный телефон Н.Богословской позвонил по телефону А.Портнов "и высказал угрозы, по мнению заявителя, в связи с депутатской деятельностью и активной политической позицией как государственного деятеля".