Силовые структуры расследуют убийство Амины Окуевой в меру своих возможностей - Осмаев

Силовые структуры расследуют убийство Амины Окуевой в меру своих возможностей. Об этом заявил муж убитой Окуевой Адам Осмаев в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг, 2 ноября. "Какие могут быть претензии - у нас идет война в Украине, гибридная необъявленная война. В меру своих возможностей силовые структуры работают. Украина сегодня ослаблена, нужно время, чтобы укрепить и правоохранительные органы, и все остальное", - отметил Осмаев. Кроме этого, он рассказал о своем самочувствии. "Физически я себя чувствую отлично. Не смотря на то, что прострелена нога, кость не сломана", - добавил Осмаев. Напомним, Амина Окуева была убита вчера вечером, 30 октября, на железнодорожном переезде у поселка Глеваха Киевской области. Ее муж Адам Осмаев был госпитализирован с ранениями. Позже в прокуратуре рассказали, что отрабатывают несколько версий убийства Амины Окуевой и уже установили, каким образом киллеры смогли покинуть место преступления. По словам прокурора Киевской области Дмитрия Чибисова, операция по задержанию злоумышленников продолжается.

