Систему блокпостов, аналогичных действующим на Донбассе, намерены внедрить на админгранице с Крымом – Аброськин

Полиция Автономной республики Крым, деятельность которой будет организована на основании опыта работы полиции Донецкой и Луганской областей, будет функционировать на административной границе Херсонской области и временно оккупированного Крыма, также планируется открытие блокпостов, сообщил первый замглавы Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, эти вопросы рассматривались на совещании в Мариуполе, в котором, кроме В.Аброськина, принимали участие начальники главных управлений Нацполиции в Донецкой области и АР Крым и г.Севастополь, а также ведущие IT-специалисты местной полиции.

Руководители главков обменялись опытом организации работы подразделений полиции, расположенных на границе с оккупированными территориями Украины. В частности, полицейские Донецкой области презентовали работу системы блокпостов, основанной на интеллектуальных технологиях, что позволяет за короткое время проверить большое количество граждан и транспорта, а время проверки минимизировано до нескольких секунд.

В.Аброськин отметил, что аналогичный комплекс превентивных действий планируется ввести на границе с временно оккупированным Крымом.

"Мы должны работать над выявлением террористов и других лиц, въезжающих на территорию Украины для совершения преступлений", - отметил первый замглавы Нацполиции.

Для разработки и внедрения системы безопасности на линии разграничения с АР Крым создана рабочая группа.