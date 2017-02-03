Скончался мэр Луцка

Городской голова Луцка Николай Романюк скончался в эту пятницу, сообщает отдел информационной работы горсовета.

"Луцкий городской совет и исполнительный комитет с прискорбием сообщают, что сегодня, 3 февраля, на 58-м году жизни скончался городской голова Николай Романюк", - говорится в сообщении.

Ранее местный сайт "0332.ua" сообщал, что Н.Романюк был срочно госпитализирован 31 января в реанимационное отделение Луцкой городской клинической больницы, последние дни он находился в состоянии комы.