Следствие по сбитому на Донбассе малазийскому "Боингу" учла информацию Bellingcat

Международная совместная следственная группа (ССГ) по расследованию катастрофы самолета "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний", рейс МН-17 на Донбассе в 2014 году учла информацию расследования международной команды журналистов-расследователей Bellingcat, обнародованную в пятницу.

"ССГ, расследующая сбитый рейс MH-17, принял к сведению информацию, опубликованную Bellingcat в пятницу", - сообщается на сайте Государственной прокуратуры Нидерландов (Openbaar Ministerie) в пятницу.

"В сентябре 2016 года ССГ обратилась к широкой общественности с просьбой представить информацию о двух лицах, известных под кодовыми именами Дельфин и Орион. Реакция на это обращение вместе с этой последней информацией Bellingcat будут тщательно изучены и включены в расследование. Из-за ограничений в расследовании и конфиденциальности JIT не может комментировать дальнейшие сведения об отдельных лицах", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ходе совместного расследования Bellingcat и интернет-издания The Insider удалось установить личность ключевого фигуранта, разыскиваемого Совместной следственной группой по делу о сбитом малазийском "Боинге" MH17, которым оказался главный инспектор Центрального военного округа России генерал-полковник Николай Ткачев.

28 сентября 2016 года ССГ опубликовала призыв к свидетелям о содействии в опознании подозреваемых в причастности к уничтожению авиалайнера: один из них имел позывной "Дельфин", а в перехваченных телефонных разговорах к нему обращались "Николай Федорович", другой был известен как "Орион" (и Андрей Иванович). "Год спустя… мы можем с уверенностью сказать, что под позывным скрывался не кто иной, как генерал-полковник Николай Федорович Ткачев, главный инспектор Центрального военного округа России", - утверждают расследователи.

При этом авторы публикации добавляют, что "конкретную роль Ткачева в военных действиях на территории Украины и, в частности, в крушении "Боинга" еще предстоит определить, но биография генерала и показания свидетелей указывают, что, как и в Сирии, он действовал не как частное лицо".

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Созданная международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста, 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты своего уголовного расследования причин катастрофы. Согласно ее выводам, авиалайнер был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки BUK-TELAR с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Данный район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Далее из расследования следует, что самоходная огневая установка BUK-TELAR доставлена в Украину из Российской Федерации и, после того, как она была использована для атаки на авиалайнер рейса МН17, была снова возвращена на территорию РФ.

Ранее команда журналистов-расследователей Bellingcat идентифицировала установку "Бук", из которой был сбит самолет рейса МН17 как "Бук 332" российской 53-й зенитно-ракетной бригады.