Следствие располагает кадрами прибытия неизвестного, оставившего мотоцикл со взрывчаткой у телеканала "Эспрессо"

У следствия есть кадры момента прибытия неизвестного, который устроил взрыв возле телеканала "Эспрессо" в Соломенском районе Киева, сообщил народный депутат Украины Антон Геращенко (фракция "Народный фронт").

"Опубликованы видео кадров теракта, который зафиксировали камеры телеканала "Эспрессо". (…) У следствия есть также кадры того, как террорист приехал и устанавливал мотоцикл рядом с выходом из телеканала "Эспрессо", - написал он на странице в "Фейсбуке".

По словам А.Геращенко, это увеличивает шансы на скорейшее раскрытие теракта.

Он также выразил убеждение, что службам безопасности телеканалов необходимо сделать выводы, в частности, убрать от входов "мусорные урны, клумбы и другие удобные для установки взрывных устройств точки", а также по возможности предупреждать установку неизвестных транспортных средств, на которых могут быть установлены скрытые взрывные устройства.

Как сообщалось, вечером 25 октября в Киеве на выходе из офиса телеканала "Эспрессо" произошел взрыв, в результате которого погибло двое и получили ранение трое человек, в том числе народный депутат Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, которые были сразу же госпитализированы и прооперированы. Погибшие - двое полицейских: охранник И.Мосийчука Руслан Кушнир (скончался по дороге в больницу) и местный житель 36-летний Михаил Мормель.

Взрыв квалифицирован как теракт. Следствие находится под контролем СБУ.

Взрыв произошел вследствие приведения в действие самодельного взрывного устройства направленного действия, заложенного в мопеде, заявил прокурор Киева Роман Говда. По его данным, мощность взрыва составила 400-600 г в тротиловом эквиваленте.