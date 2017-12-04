СММ ОБСЕ в 2017 подтвердила более 400 жертв среди гражданского населения на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине с начала 2017 года подтвердила более 400 погибших и раненых среди гражданского населения в зоне конфликта на Донбассе, сообщила заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Алешка Симкич.

"За текущий год Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила более 400 жертв среди гражданского населения. Эта цифра включает в себя, как погибших, так и раненых", - сказала А. Симкич на пресс-конференции в Харькове в понедельник.

Она отметила, что невыполнение Минских договоренностей, в частности, случаи нарушения соглашения о прекращении огня, увеличивает риск насилия на гендерной почве. Кроме того, миссия ОБСЕ фиксирует в зоне конфликта многочисленные случаи нарушения прав человека.

"Бесспорно, эта ситуация в первую очередь влияет на гражданское население и увеличивает риск насилия на гендерной почве, включая социальное насилие, бытовое насилие... Пережившие насилие часто сталкиваются и с другой трагедией - отсутствием социальных, экономических и других прав человека. Тысячи граждан (мужчины, женщины и дети) не имеют доступа к электричеству, газу, воде, поскольку в процессе затяжного конфликта продолжается разрушение инфраструктуры, проложенной через линию разграничения. Свобода передвижения также нарушается. Люди вынуждены много часов простаивать в очередях на пунктах пропуска без надлежащего укрытия, без гигиенических условия", - сказала А.Симкич.

Она также отметила, что СММ ОБСЕ изначально призывала открыть больше пунктов пропуска. "В настоящее время в Донецкой области их всего четыре, а в Луганской области - всего один пункт пропуска в Станице Луганской, и он пешеходный", - подчеркнула А.Симкич.

По ее словам, в 2017 году миссия фиксирует больше обращений со стороны женщин, ставших жертвами гендерного насилия в зоне конфликта.

"Нашу миссию больше знают по мониторингу режима прекращения огня. Сейчас мы развиваем мониторинг гендерных вопросов, и к нам больше начали обращаться", - сказала замглавы СММ ОБСЕ.

Она также подчеркнула необходимость создания большего количество приютов для жертв гендерного насилия, где они могли бы получить, в том числе медицинскую и психологическую помощь. "Таких приютов на самом деле очень немного - лишь для нескольких сотен пострадавших. Но жертв больше", - сказала А.Симкич.