Собчак сделала новое заявление по Крыму

Вопрос о возвращении оккупированного Крыма Украине должен решаться на новом признанном во всем мире референдуме.

Об этом объявившая об участии в выборах президента РФ Ксения Собчак заявила во время пресс-конференции с украинскими журналистами, передает "Обозреватель".

"Крайне сложный вопрос. По международному праву Крым - украинский. Там живут люди и мы должны признать факт, что те, кто там живет, относятся к Украине с опаской. Этто должна признать и сама Украина. И мы должны вместе решать, что мы будем делать. Забрать, а потом отдать невозможно. В течение нескольких лет после смены власти в РФ должен быть проведен референдум, признанный на международном уровне. Люди сами должны решить", - считает она.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал "посадить" российскую телеведущую Собчак, заявившую о желании баллотироваться на пост президента РФ, на пять лет за слова о принадлежности Крыма Украине. "Мы же в Уголовном кодексе ввели статью, генеральный прокурор должен возбуждать уголовное дело, Следственный комитет - открыть дело и передать в суд и посадить ее лет на пять", - отметил Жириновский.

18 октября Собчак объявила о своем участии в выборах президента РФ.

24 октября она заявила, что с точки зрения международного права Крым - украинский. "Мы (Россия) нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года, мы обещали и это обещание не выполнили", - сказала Собчак.