Соболев заявляет, что его семье поступили угрозы от неизвестного

Народный депутат Украины из фракции "Самопомич", экс-глава антикоррупционного комитета парламента Егор Соболев заявляет, что его семье поступают угрозы в связи с его деятельностью.

"Я хочу облить кислотой их детей. Думаю, это будет больнее всего. Пусть меня после этого посадят. Мне все равно", - процитировал Е.Соболев с трибуны Верховной Рады на пленарном заседании в пятницу письмо, которое получили родители его супруги в четверг.

"Смысл письма заключается в том, что я дестабилизирую ситуацию в стране, провожу марши, я агент Кремля. Человек, который знает много подробностей о моей жизни и выкладывает их в этом письме, угрожает расправиться с моими детьми", - рассказал нардеп.

Е.Соболев отметил, что передаст письмо в правоохранительные органы.

Накануне утром супруга С.Соболева Маричка Падалко сообщила, что неизвестные угрожали Е.Соболеву и их детям, отправив рукописное письмо с угрозами ее родителям. Она опубликовала на своей странице в соцсети Facebook скан-копию письма, написанного от руки на листе в клетку.