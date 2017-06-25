Состояние шахт на неподконтрольной части Донбасса угрожает экологической катастрофой региону

Экологическая ситуация на Донбассе взрывоопасна, критическая ситуация сложилась с шахтами, расположенными на неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей, заявляет представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"7 из них (шахт ) полностью разрушены и не могут быть восстановлены. На оккупированных территориях находится 115 украинских шахт, на некоторых украдено и вывезено оборудование, некоторые подтоплены до критического предела и там нужно немедленно откачать воду, иначе случится неисправимое: сдвиги, загрязнения грунтовых вод, рек", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье.

По ее словам, готовность оказать помощь высказывают эксперты из Германии, но представители ОРДЛО не пускают их на эти объекты.

Также, по словам первого вице-спикера, критической является ситуация на Донецкой фильтровальной станции, где из-за непрекращающихся обстрелов рабочие отказываются выезжать на ремонты, и на Авдеевском коксохимическом заводе, где нужно провести ремонт системы водоснабжения в районе подконтрольного боевикам города Ясиноватая. "Техногенной катастрофой может закончиться ситуация с переполненными резервуарами предприятия "Инкор", для ремонтных работ нужно хотя бы 5 дней тишины, которых не дают", - рассказала И.Геращенко.

Представитель Украины в ТКГ высказала убеждение, что сейчас экологические проблемы Донбасса выходят на первый план после безопасности и гуманитарной составляющей. "Здесь очень важно внимание мира… Эта проблема нуждается сегодня в усиленном внимании на наивысшем уровне, иначе может быть беда, которая накроет не только пострадавший от войны регион, а намного большие по площади территории", - подчеркнула И.Геращенко.