Совет ЕС продлил санкции против Януковича и его окружения

Совет Европейского союза продлил санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. "Министры подтвердили продление санкций против Януковича и 14 других (членов его окружения)", - сообщил Йозвяк.

Накануне послы ЕС решили продлить санкции против Януковича и его окружения на год. Кроме того, стало известно, что Евросоюз исключил из санкционного списка бывшего депутата Верховной Рады Украины от Партии регионов Юрия Иванющенко. Отметим, ЕС ввел санкции против экс-президента и бывших чиновников весной 2014 года.

