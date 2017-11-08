Совет Европы признал прогресс Украины в антикоррупционной и судебной реформах - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Совет Европы (СЕ) признал прогресс Украины в децентрализации, антикоррупционной и судебной реформе. Об этом сообщает пресс-служба главы Украины в Facebook. "Приветствую решение Комитета министров СЕ в отношении Украины. Спасибо за высокую оценку украинских реформ и поддержку в борьбе с агрессией Российской Федерации (РФ). Решение СЕ подчеркивает ответственность РФ за выполнение минских договоренностей, прежде всего, о прекращении огня и отводе войск", - заявил Порошенко. По его словам, Совет Европы признал прогресс, достигнутый в децентрализации, антикоррупционной и судебной реформе, в частности в перезагрузке Верховного суда. "Продолжим тесное взаимодействие с Советом Европы для реформ в Украине, внедрении европейских стандартов и противодействия российской агрессии", - резюмировал президент.

Ранее сообщалось, что Порошенко направил председателю Верховной Рады Андрею Парубию письмо с предложением принять предусмотренные регламентом меры, чтобы отозвать законопроект №6011 "Об антикоррупционных судах".

