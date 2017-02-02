Совет Европы призвал Украину ускорить децентрализацию

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал ускорить внедрение децентрализации в Украине

Об этом Ягланд заявил, выступая на заседании Совета Европы в Страсбурге, сообщает "Укринформ".

"Публичная поддержка децентрализации является мощной, она в последние годы только растет, но многие думают, что реформы слишком медленные. Итак, нам надо наращивать темпы", - отметил Ягланд.

Он также пообещал, что Совет Европы будет продолжать оказывать поддержку процессу децентрализации в Украине.