Совет Европы призвал Украину ускорить децентрализацию
2017-02-02 15:58
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал ускорить внедрение децентрализации в Украине
Об этом Ягланд заявил, выступая на заседании Совета Европы в Страсбурге, сообщает "Укринформ".
"Публичная поддержка децентрализации является мощной, она в последние годы только растет, но многие думают, что реформы слишком медленные. Итак, нам надо наращивать темпы", - отметил Ягланд.
Он также пообещал, что Совет Европы будет продолжать оказывать поддержку процессу децентрализации в Украине.