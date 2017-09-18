Совместные масштабные военные учения России и Беларуси "Запад-2017" похожи на подготовку к большой войне - НАТО

Совместные масштабные военные учения России и Беларуси "Запад-2017" похожи на подготовку к большой войне

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, сообщает издание Delfi.

Он отметил, что Альянс стремится восстановить военные связи с Кремлем, чтобы во время маневров избежать "нежелательных возможных инцидентов". Несмотря на это, российские войска не придерживались установленных принципов в отношении маневров, хотя и уверяли, что учения не направлены против НАТО.

По его словам, в учениях принимают участие от 70 до 100 тыс. военных, хотя в Москве утверждают, что их всего 12,7 тыс.

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"В целом то, что мы видим, это серьезная подготовка к большой войне. Если смотреть на учения так, как их представляет Россия, волнений бы не было. Но если смотреть на них более широко, то у нас должна быть обеспокоенность, поскольку эти учения полностью не "прозрачные", - отметил Павел.

Он добавил, что Альянс имеет большое количество военных сил в странах Балтии и в Черном море, поэтому возможность возникновения инцидентов достаточно высока из-за факторов человеческой или технической ошибки.

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"Мы должны быть уверены, что не произойдет эскалации конфликта в результате неумышленных инцидентов", - подытожил Павел.

Российско-белорусские учения "Запад-2017" начались 14 сентября.

Напомним, военное руководство Польши обеспокоено возможностью обострения из-за военных учений "Запад 2017", где примет участие Россия и Беларусь. Главнокомандующий армии США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес отметил, что российские военные учения "Запад 2017" в Беларуси могут оказаться "троянским конем", ведь Кремль может оставить там ввезенную военную технику. В Генштабе Вооруженных Сил Украины подготовили комплекс мер для реагирования украинской армии на угрозы, которые могут возникнуть во время российско-белорусских учений "Запад-2017".

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, реальная численность участников военных учений "Запад-2017" оценивается в 230-240 тыс. человек, что более чем в 10 раз превышает официально заявленную численность.