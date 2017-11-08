Создание Госбюро расследований провалено, после 20 ноября 7 тысяч производств передавать будет некуда – Луценко

Государственное бюро расследований не было создано по политическим мотивам из-за нежелания создавать органы, расследующие коррупционные преступления. После 20 ноября, с лишением прокуратуры функций расследования дел, 7 тысяч производств передавать будет некуда, заявляет генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Следствие надо было отделить от прокуратуры... необходимо развести процессуальное руководство и следствие... Но комиссия не справилась с поставленной задачей (по созданию ГБР )... политики не хотят создавать органы, которые должны бороться с коррупцией... До 20.11 завершается период самостоятельного расследования", - сказал Ю.Луценко на комитете правоохранительной деятельности в среду в Киеве.

По его словам, огромное количество дел, готовятся к передаче в НАБУ - около 15 тысяч. Генпрокурор отметил, что всего в прокуратуре сейчас около 37тыс. дел, около 7тыс. – подследственность Госбюро расследований, которое так и не было создано.

"Я точно знаю, что быстро создать ГБР уже невозможно, даже если завтра будет его глава.... Это означает, что нет возможности говорить о ГБР в ближайшее время", - отметил генпрокурор.

В связи с этим, как подчеркнул Ю.Луценко, надо поменять и механизм создания Госбюро расследований.

"Что надо сделать в законодательном поле?.. С Госбюро расследований эксперимент не удался. Если до Нового года этот механизм не заработает,.. не будет создано до Нового года, то необходимы законодательные изменения для предоставления полномочий расследования другим органам", - выразил убеждение генпрокурор.

При этом он заявил, что "отдаст все дела, которые по закону должен отдать в НАБУ", и оставит за своими следователями дела, которые остаются за прокуратурой еще на протяжении двух лет.

"Вместе со следователями полиции и СБУ они будут расследовать новые дела", - пояснил генпрокурор.

Как сообщалось, еще 2 октября начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк выразил обеспокоенность бездеятельностью Верховной Рады в части создания Государственного бюро расследований (ГБР), что может негативно отразиться на расследовании резонансных дел, в том числе преступлений во времена Евромайдана.

"Я хотел бы акцентировать внимание на том, что не только громкие заявления препятствуют расследованию. У нас наступает очередное время Х изменений в законодательство, которые вступают в силу 20 ноября 2017 года, которые касаются подследственности преступлений ГБР и НАБУ. Подследственность ГБР – это дела по преступлениям во время Майдана", - сказал С.Горбатюк на брифинге в Киеве.

Он пояснил, что 20 ноября истекает срок так называемого "переходного периода", до которого прокуратура должна передать дела, подследственные ГБР, в расследование Бюро, однако ГБР до сих пор не создано. "Продлить расследование преступлений ГБР не может. Есть переходные положения, которые позволяют следователям прокуратуры завершать начатые дела, подследственные ГБР, но ничего нового регистрировать следователи прокуратуры уже не будут иметь права", - подчеркнул начальник департамента спецрасследований.

То есть, по его словам, при выявлении преступления его может зарегистрировать только ГБР, которого еще нет. "Остается полтора месяца - нет никакого движения от Верховной Рады для того, чтобы каким-то то образом менять это", - выразил сожаление С.Горбатюк.