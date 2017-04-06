Спецслужбы фиксируют наращивание военного потенциала РФ на границах с Украиной - Турчинов

Украинские спецслужбы фиксируют наращивание военного потенциала Российской Федерации на границах с Украиной. Об этом на встрече с главой Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает пресс-служба СНБО. Турчинов отметил, что украинские спецслужбы фиксируют активную деятельность РФ по наращиванию военного потенциала на западном и южном направлениях. "Анализируя эти данные, мы не можем исключать расширения военной агрессии против нашей страны", - заявил он. Турчинов также добавил, что российский военный потенциал угрожает не только Украине, а и западным партнерам. "Кроме того, российско-террористические группировки демонстративно пренебрегают Минскими соглашениями и очередной договоренностью о прекращении огня. Не прекращая обстрелов наших позиций с использованием запрещенного Минскими соглашениями оружия, они военным путем пытаются изменить линию разграничения", - подчеркнул он. Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что РФ становится агрессивнее перед президентскими выборами 2018 года.

