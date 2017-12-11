Спецслужбы РФ могут прибегнуть к ликвидации Саакашвили

Спецслужбы РФ пытаются выйти на лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и его соратника Севериона Денгадзе, чтобы выяснять детали общения с беглым украинским бизнесменов Сергеем Курченко, заявляют в прокуратуре.

"Одним из вариантов дестабилизации ситуации в стране может иметь место инициирование спецслужбами Российской Федерации попытки ликвидации Саакашвили и Денгадзе", - сказал прокурор по время судебного заседания Печерского районного суда Киева, где избирают меру пресечения М.Саакашвили.

Сославшись на информацию Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области прокурор сообщил: "Спецслужбы РФ предпринимают меры по выходу через своих доверенных лиц в Украине на Саакашвили и Денгадзе для выяснения деталей разговоров между ним и Курченко для дальнейшего установления граждан РФ, которые могут быть причастны к документированию преступной деятельности Курченко, Саакашвил и Денгадзе".

В том числе и по этой причине прокурор просит о мере пресечения для М.Саакашвили в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как сообщалось, 5 декабря, М.Саакашвили был задержан, но сторонники заблокировали движение автомобиля и "освободили" его из машины правоохранителей. Политик был объявлен в розыск.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что М.Саакашвили получил от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергеем Курченко $0,5 млн на свою деятельность в Украине и продемонстрировал аудиозапись в подтверждение своих слов. М.Саакашвили заявил, что не знаком с С.Курченко. Его соратник Давид Сакварелидзе утверждает, что обнародованные записи – это монтаж и намерен передать их на зарубежную экспертизу.

Повторно М.Саакашвили задержали поздно вечером в пятницу, 8 декабря. Инкриминируемая ему ч.2 ст.256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. После задержания он был доставлен в СИЗО СБУ в Киеве, где объявил голодовку.

В понедельник утром М.Саакашвили был доставлен в здание Печерского районного суда Киева. Вечером 11 декабря истекает 72 часа с момента его задержания, в течение которых, согласно закону, политику должна быть избрана мера пресечения.