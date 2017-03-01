Список СБУ насчитывает 113 пленных, известно местонахождение 59, ОРДЛО подтверждает 47

Список удерживаемых в ОРДЛО лиц, предоставленный Службой безопасности Украины, на данный момент насчитывает 113 человек, в ОРДЛО подтверждают лишь 47, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.

"На сегодняшний день в списке СБУ 113 лиц, ОРДЛО подтверждают только 47, мы же знаем местонахождение 59", - написала она на странице в Фейсбуке в среду.

По ее словам, украинская сторона в Минске вновь поднимала вопрос корректности информации, предоставляемой ОРДЛО. "Например, год мы разыскивали человека, подавая во всех списках, и его нам не подтверждали, а выяснилось, что этот человек в Макеевской колонии. Есть и более странные истории", - привела пример И.Геращенко.

Кроме того, отметила она, украинская сторона еще раз подняла вопрос немедленного допуска Международного комитета Красного Креста в тюрьмы на оккупированных территориях.

"Мы требуем, чтобы заложники могли получать письма, передачи, звонить родным. Нет объяснения, почему в рамках минской группы уже два года эти вопросы блокируются (хотя мы каждый раз их поднимаем), почему МККК не может передать письма, почему ребята уже 9 месяцев не могут звонить родным. И только те, кому содействует Москва, такой доступ получают, могут передать письма и посылки", - недоумевает представитель Украины в гуманитарной подгруппе.