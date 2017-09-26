Среди стран-членов НАТО пока нет консенсуса относительно приема Украины в альянс - Климпуш-Цинцадзе

Среди стран-членов НАТО пока нет консенсуса относительно приема Украины в альянс. Об этом сегодня на брифинге заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. "Мы знаем, что сегодня нет того консенсуса, которым должно приниматься решение о принятии Украины в Североатлантический Альянс, но мы исходим из того, что в 2008 году в Бухаресте членами альянса принято решение, которое говорит о том, что и Украине, и Грузии будет предоставлена ​​возможность стать членами НАТО ", - заявила Климпуш-Цинцадзе. По ее словам, сейчас Украина должна сосредоточиться на реализации национальных программ сотрудничества, которые со временем могут быть сделаны по аналогии с планом действий по членству в НАТО. Кроме того, Украина должна провести реформу сектора безопасности и обороны и привести его в соответствие со стандартами НАТО.

