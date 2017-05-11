США дали четкий сигнал поддержки украинцев – Чалый

Посол Украины в США Валерий Чалый расценивает встречу с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Майклом Пенсом, как сигнал поддержки украинского народа.

"Незаурядный день среди будней дипломата. Встреча в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом во время визита министра иностранных дел Украины Павла Климкина - это четкий сигнал поддержки народу Украины и украинской диаспоре Америки", - написал В.Чалый на своей странице в соцсети Facebook в четверг утром.

Как сообщалось, Д.Трамп принял в Белом доме П.Климкина и обсудил с ним ситуацию на Донбассе и дальнейшую поддержку Киева Вашингтоном. Перед этим состоялась встреча главы украинского внешнеполитического ведомства с М.Пенсом. Во встречах также принял участие В.Чалый.