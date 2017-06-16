США могут поддержать отличный от минского механизм решения конфликта на Донбассе - Госдеп

Соединенные Штаты готовы поддержать новый (отличный от минских соглашений) механизм урегулирования ситуации на Донбассе, если его примут обе конфликтующие стороны и он послужит достижению мира. Об этом сообщила на брифинге в четверг, 15 июня, представитель государственного департамента США Хизер Нойэрт. "Если стороны придут к какому-либо соглашению путем соблюдения другого механизма, и оно будет успешно, мы готовы поддержать его", - сказала она. В то же время Нойэрт подчеркнула, что пока ни о каком новом соглашении речь не идет, и США все так же призывают стороны минских соглашений соблюдать их. "Я не слышала, чтобы Соединенные Штаты предлагали какой-то новый план", - отметила она. Представитель Госдепа также заявила, что США не удовлетворены выполнением минских соглашений и обеспокоены эскалацией насилия на Донбассе. Напомним, ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон допустил вероятность того, что украинское правительство может договориться с Москвой вне минских соглашений.

